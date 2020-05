UFO: gli esperti invitano Donald Trump a rivelare tutti i segreti

I maggiori ricercatori UFO puntavano su una vittoria presidenziale di Hillary Clinton quattro anni fa, nella speranza che la sua amministrazione avrebbe sollevato il velo oscuro della segretezza sulla ricerca militare e del governo federale sugli oggetti volanti non identificati e sulla tecnologia extraterrestre. Invece, adesso gli attivisti UFO si ritrovano al settimo cielo con il presidente Donald Trump, la cui inaspettata decisione della scorsa settimana di rilasciare filmati mozzafiato che mostrano incontri ravvicinati dei militari statunitensi con oggetti inspiegabili nel cielo ha creato un’ondata di entusiasmo senza precedenti che potrebbe finalmente rompere una diga di informazioni tenute segrete per decenni.

Dopo la pubblicazione di 3 video sugli UFO i principali esperti del settore chiedono a Donald Trump di svelare tutti i segreti

La Casa Bianca è stata molto attenta all’argomento, a parte la dichiarazione di Trump che ha definito “un Accidenti di video” quello sugli UFO pubblicato dalla marina americana, ma il Pentagono ha spostato il dibattito nazionale proponendo video UFO militari attraverso canali governativi ufficiali. Tale decisione, dicono gli specialisti, dovrebbe terminare una volta per tutte ogni dibattito sull’esistenza di oggetti non identificati nel cielo e invece dovrebbe alimentare domande più profonde su esattamente ciò che il governo sa e quali altre interazioni UFO possono essere sepolte in profondità all’interno del Pentagono da CIA e FBI.

Trump potrebbe cogliere questa opportunità ma solo se è disposto a scavare più a fondo e impegnare tutto il peso del governo federale a trovare risposte. “Voglio che il presidente o un leader nazionale guardino i video di qualcosa di sconosciuto nel nostro spazio aereo e dicano:” È piuttosto interessante? ” No. Voglio che il presidente dica: “Questo è un problema. Questo è qualcosa che dovrebbe essere studiato ‘, ha dichiarato Mark Rodeghier , direttore scientifico del Center for UFO Studies, un gruppo di ricerca leader. “Non perché sono alieni – anche se potrebbero essere – ma per quello che è successo. I nostri piloti non riescono a fare nulla in quel momento. ”

Per i ricercatori e gli appassionati, il riconoscimento pubblico e la divulgazione di tali filmati potrebbero essere sembrati molto meno probabili sotto una presidenza di Trump. Nel 2016 molti nella comunità erano ottimisti sul fatto che la signora Clinton, se fosse stata eletta, sarebbe stata colei che avrebbe finalmente aperto le porte ai segreti sugli UFO.

I ricercatori affermano che i tempi sono maturi per un cambiamento radicale nell’approccio del governo e chiedono al presidente Trump di usare il suo potere per fare luce su quello che gli USA sanno in proposito. “È tempo di aprire la discussione su chi siano questi esseri, da dove vengano e perché siano qui. Forse così facendo scopriremo chi siamo, da dove veniamo e perché siamo qui ”, ha dichiarato Jan Harzan, direttore esecutivo della rete Mutual UFO, un gruppo di ricerca e investigazione.

