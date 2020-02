UFO in formazione triangolare avvistati in Arizona

Un residente dell’Arizona ha individuato tre UFO che volavano in formazione sopra la città di Scottsdale. Il video dello strano avvistamento UFO è stato condiviso su YouTube da Scott Waring di ET Database. La clip è stata scattata da un testimone oculare rimasto senza nome dell’Arizona. Come si vede nel video, tre brillanti oggetti bluastri volavano dietro le nuvole. Inizialmente, gli strani oggetti volavano in una distinta formazione triangolare. La formazione degli oggetti ha quindi iniziato a cambiare mentre questi si allineavano in linea retta.

Il testimone oculare si è accorto che mentre gli oggetti continuavano a muoversi, uno di loro improvvisamente si è separato. Quindi, l’altro oggetto ha cambiato il suo colore in rosso vivo prima di sparire completamente. È interessante notare che un lampo giallastro brillante può essere visto proprio prima che l’oggetto scompaia. Per quanto riguarda l’oggetto rimanente, esso è rimasto visibile in cielo per un paio di secondi dopo che i suoi compagni sono improvvisamente scoparsi.

Quindi, l’oggetto ha iniziato a spostarsi verso il basso e ha accelerato fino a quando non è uscito dall’inquadratura. “Tre luci brillanti si muovevano in formazione, poi uno di essi ha iniziato a lampeggiare prima di scomparire, quello blu si è ingrandito rapidamente e poi è scomparso”, ha dichiarato il testimone oculare secondo ET Data Base.

