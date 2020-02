UFO in India: gli alieni avrebbero visitato il paese fin dall’antichità

I teorici della cospirazione credono fermamente che gli alieni abbiano visitato l’India nell’antichità e, per confermare le loro opinioni, mostrano dipinti rupestri preistorici a Charama che raffigurano esseri simili a alieni e dischi volanti. Anche nell’era moderna, avvistamenti di UFO (oggetti volanti non identificati) sono stati segnalati in diverse parti dell’India, in particolare nelle regioni dell’Himalaya. Ora, un canale YouTube della teoria della cospirazione chiamato “Alien Planet” ha pubblicato un video inquietante che mostra un UFO sospeso nei cieli di Leh, un’alta città deserta dell’Himalaya e la più grande città del Ladakh.

Gli alieni hanno visitato ripetutamente l’India?

Nei primi momenti di questo video, un UFO, apparentemente di forma quadrata, può essere visto librarsi nei cieli. Dopo essere rimasto sospeso nei cieli per alcuni minuti, l’oggetto sembra muoversi verso a terra. Più tardi, l’ UFO andato via muovendosi verticalmente alla velocità della luce senza alcuna propulsione, sfidando così le leggi della fisica moderna.

Anche se il canale YouTube non ha menzionato la data e l’ora in cui è avvenuto l’avvistamento ciò ha fatto credere a molti spettatori online che la regione himalayana in India sia un hotspot alieno. Alcuni teorici della cospirazione sono persino andati avanti e affermano che esiste una base aliena segreta in Himalaya. Tuttavia, gli scettici respingono l’ipotesi e sostengono che l’oggetto volante individuato nel video potrebbe essere un falso o un aereo militare top-secret.

