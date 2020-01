UFO: in Italia nel 2019 aumentano di molto gli avvistamenti

Boom di avvistamenti UFO in Italia nel 2019. Il fenomeno non sembra avere fine, anche nel nostro paese lo scorso anno si è assistito ad un incremento di oggetti volanti non identificati nei nostri cieli. Gli avvistamenti ufficiali sono stati esattamente 241, con un aumento del 24 per cento rispetto a quelli registrati nel 2018 che sono stati invece 196. Lombardia (52), il Lazio (33), il Veneto (21), Toscana (19), l’Emilia Romagna (18), la Puglia (17), il Piemonte (15) e la Campania (13) sono state le regioni del nostro paese in cui vi sono stati più testimonianze.

UFO: crescono gli avvistamenti in Italia nel 2019 +24 per cento rispetto al 2018

Di questi avvistamenti secondo il Centro Ufologico Nazionale la maggior parte sono riconducibili a fenomeni spiegabili naturalmente. Solo il 16 per cento rimane senza una spiegazione chiara e viene dunque considerato un UFO vero e proprio. Il fenomeno suscita grande interesse in tutto il mondo. Anche in altri paesi gli avvistamenti sono in aumento.

In USA ad esempio c’è stato un grosso incremento lo scorso anno e lo stesso sta accadendo in altri paesi. Non dimentichiamo che lo scorso anno anche la marina americana ha ammesso che nel 2004 i suoi piloti hanno visto qualcosa di inspiegabile in cielo. Tra l’altro nei giorni scorsi la marina americana ha pure ammesso di essere in possesso di un video di questo avvistamento UFO che non può far vedere per non mettere a repentaglio la sicurezza nazionale.

