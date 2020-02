UFO: in Puglia pioggia di avvistamenti

In Puglia negli ultimi tempi una moltitudine di avvistamenti UFO si sono verificati negli ultimi tempi. L’ultimo di questi è avvenuto ad Altamura nella serata di ieri intorno alle ore 20:20. Infatti diversi abitanti del luogo hanno dichiarato di aver visto in cielo una grossa scia luminosa. Questo è solo l’ultimo di numerosi avvistamenti avvenuti in quella regione che nel nostro paese è una di quelle in cui in assoluto negli ultimi anni si sono registrati più avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

Tra gli avvistamenti UFO più clamorosi avvenuti in Puglia negli ultimi anni, ricordiamo ad esempio l’avvistamento di un presunto oggetto volante di forma sferica avvenuto a Manduria in provincia di Taranto il 26 agosto 2012. Invece il 13 novembre 2015 in Salento numerosi testimoni dicono di aver visto in cielo una sfera luminosa che si muoveva tra le nuvole a grande velocità. Anche a Cassano delle Murge il 14 maggio 2011 si verificò l’avvistamento di un oggetto misterioso in cielo nei pressi di un aereo. Di questi e altri casi al momento nessuna spiegazione ufficiale è fino a questo momento arrivata. Ma il caso della Puglia non rappresenta un’eccezione. Infatti a livello nazionale il 2019 è stato un anno record per quanto concerne il numero degli avvistamenti in Italia come conferma il Centro Ufologico Nazionale.

