UFO: in USA il 61% della popolazione vuole che il governo dica quello che sa

La maggior parte delle persone vuole che le informazioni del governo degli Stati Uniti sugli UFO siano rese pubbliche. Secondo uno studio di Piplsay, il 61% delle persone negli Stati Uniti vuole che il governo rilasci al pubblico tutte le informazioni che potrebbe avere sugli UFO e sugli alieni. Lo stesso studio ha scoperto che il 58% delle persone pensa che il governo indaga sugli oggetti volanti non identificati e sugli alieni e il 27% ritiene che gli avvistamenti siano reali. La decisione del Regno Unito di pubblicare i propri file riservati sugli UFO porterà sicuramente a nuove discussioni tra gli appassionati di UFO e i teorici della cospirazione in America.

Piplsay ha intervistato 30.741 americani per scoprire quanto sono entusiasti di queste ultime notizie e cosa pensano di tutte queste cospirazioni aliene. Lo stesso è stato fatto anche con 4.161 persone nel Regno Unito. I risultati hanno dimostrato che l’interesse per gli UFO è in aumento e le persone che credono che essi siano reali e che i governi dei principali stati sappiano più di quanto dicono sono molte. Vedremo dunque se nei prossimi mesi nuove scoperte verranno fatte per fare finalmente luce su questo fenomeno che nel mondo raccoglie sempre più testimonianze e interesse.

