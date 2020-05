UFO: inquietante avvistamento a Vercelli

Lo scorso 2 maggio a Vercelli sarebbe avvenuto un misterioso ed inquietante avvistamento UFO. L’evento si sarebbe verificato intorno alle ore 21 presso la zona giardini piazza Mazzini. Il testimone dice di aver visto un oggetto volante non identificato che si muoveva in maniera piuttosto bizzarra e sembrava essere infuocato. L’oggetto sempre secondo il testimone non emetteva nessun rumore. Inizialmente l’uomo ha pensato si potesse trattare di una lanterna cinese, ma la velocità a cui l’oggetto volava sembrava essere troppa per una lanterna cinese.

Nuovo avvistamento UFO a Vercelli lo scorso 2 maggio alle ore 21

L’uomo ha ripreso lo strano fenomeno UFO con il suo smartphone affermando che l’avvistamento in tutto sarà durato poco meno di 2 minuti. Il filmato in questione è stato analizzato dagli esperti di A.R.I.A ed in particolare dall’ufologo ligure Angelo Maggioni. Esso è risultato genuino senza alterazioni di software di parte terzi. Maggioni ha inoltre dichiarato che gli oggetti in cielo erano due e non uno.

Oltre a confermare la veridicità del video ha pure escluso che i due oggetti che si vedono in cielo possano escludere essere aerei, volatili, sonde, satelliti e droni in quanto sarebbe stato riconosciuto dal testimone. Dunque la conclusione dell’esperto è che essi possono essere considerati a tutti gli effetti oggetti volanti non identificati non convenzionali.

