UFO: lo strano caso del ranch di Skinwalker nello Utah

C’è un posto in America di cui nessuno sa troppo. No, non è l’Area 51, anche se non è troppo lontano. Skinwalker Ranch è un appezzamento di terra segreto nel mezzo di Ballard, nello Utah. È noto per eventi inspiegabili, che sono stati considerati paranormali, extraterrestri e, nel complesso, del tutto sconcertanti. Le storie del ranch, che un tempo erano di proprietà del Pentagono come luogo di ricerca sugli UFO, secondo un articolo del New York Times del 2017, si sono diffuse a macchia d’olo online, ma sono sempre state al di là delle spiegazioni. Ora, il ranch ha un nuovo proprietario – Brandon Fugal – ed è finalmente pronto a far entrare gli estranei.

Mentre Skinwalker Ranch non è aperto al pubblico, può essere visitato virtualmente nella nuova serie di History Channel, The Secret of Skinwalker Ranch. Fugal ha ammesso che possedere il ranch gli ha fatto aprire la mente a cose a cui non avrebbe mai creduto prima. “Per la prima volta nella mia vita, sono stato testimone di cose che sfidano qualsiasi spiegazione convenzionale. Le mie esperienze nel ranch mi hanno costretto a riesaminare le mie opinioni e a mantenere una mente più aperta”, ha detto.

Una delle maggiori curiosità che coinvolgono Skinwalker Ranch sono gli eventi inspiegabili di meticolose mutilazioni del bestiame che apparentemente sono avvenute alla luce del giorno. La fonte di queste mutilazioni non è nota. Gli avvenimenti strani e cruenti sono stati presentati per la prima volta nel documentario del 2018 Hunt for the Skinwalker , che si concentra sul ranch ed è stato realizzato dal regista Jeremy Corbell.

Gli ex proprietari di Skinwalker Ranch affermano di aver avvistato UFO e di aver persino incontrato alieni alti metri e ottanta. È tutt’altro che l’unica storia legata agli UFO, e il ranch è persino soprannominato “UFO Alley” da molti. Ci sono anche storie di luci inspiegabili intorno alla grande proprietà, che il Canale della Storia intende spiegare. History Channel afferma che le persone vedono spesso animali non identificati nella proprietà, che potrebbero essere “skinwalker”. Il termine deriva dalla leggenda navajo secondo cui queste creature simili ad animali sono streghe che possono trasformarsi in bestie. Gli skinwalker sono associati a energie negative.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube