UFO: misteriose strisce di luce nel cielo notturno della California

I video pubblicati dai californiani del sud sui social media mercoledì sera hanno mostrato un UFO che si muoveva nel cielo sopra di loro prima di disintegrarsi in pezzi abbaglianti. Gli abitanti di tutta la Southland hanno registrato i loro avvistamenti e l’American Meteor Society ha raccolto notizie di testimoni che andavano da Santa Barbara a Imperial Beach e fino a Bakersfield e Indio. Cami Buckman, 23 anni, di El Segundo, ha detto di aver notato lo spettacolo di luci improvviso mentre guidava sull’autostrada 405 vicino all’aeroporto internazionale di Los Angeles.

Un curioso avvistamento UFO è avvenuto nel sud della California ma forse si trattava di detriti spaziali

“Non vedo mai questo genere di cose, quindi all’inizio ho pensato che fosse un aereo”, ha detto Buckman, redattore di LA Times Today. “Ma poi, sembrava che si stesse rompendo e questa è la cosa che ha attirato di più la mia attenzione. Il mio primo pensiero è stato, ‘UFO?'” ha dichiarato ridendo. “Ma poi ho capito che era solo una meteora.”

In realtà, non è chiaro esattamente cosa fosse l’oggetto. Ma Mike Hankey, direttore operativo dell’American Meteor Society, ha affermato che si potrebbe trattare di detriti spaziali, in base alla velocità dell’oggetto e al tempo in cui esso è stato visibile in cielo. “È più probabile che si tratti di detriti spaziali che di un asteroide”, ha detto. Un’altra prova di ciò è come l’oggetto si è rotto. Quando qualcosa è fatto di un materiale duro come ghiaccio solido, roccia o metallo, di solito c’è “una grande palla che esplode”, ha detto.

“Qui, non c’era niente del genere”, ha detto. “Non c’è scoppio. Più semplicemente cade a pezzi, che è una caratteristica di un oggetto spaziale come un satellite o un motore a razzo o qualcosa del genere. ” Paul Lynam, un astronomo dell’Osservatorio di Lick vicino a San Jose, ha detto che tutte le prove che ha visto indicherebbero “che molto probabilmente si è trattato di un pezzo di spazzatura spaziale.”

