UFO: nuovi bizzarri avvistamenti, ecco dove

Un UFO triangolare è stato avvistato in Texas. È interessante notare che questa è la terza volta che un tale oggetto volante non identificato viene vista nei cieli del Texas. Fu alla vigilia di Capodanno che un UFO triangolare apparve inizialmente nei cieli di Houston, e il mese scorso, una simile nave volante fu avvistata a Bogata. Il video del terzo avvistamento è stato condiviso su YouTube da un canale chiamato Disclose Screen. Il video mostra sette luci brillanti che si librano sui cieli in una formazione triangolare. Le luci nei cieli continuano a brillare per qualche tempo prima di svanire nel nulla.

Un UFO triangolare è stato avvistato in Texas: si tratta del terzo avvistamento di questo tipo

Mentre il video è diventato virale online, la maggior parte dei teorici della cospirazione ha iniziato in modo bizzarro a sostenere che queste luci potrebbero essere probabilmente il segno dell’esistenza aliena. Questi teorici della cospirazione credono che gli alieni stiano lavorando a stretto contatto con l’esercito degli Stati Uniti. Tuttavia, altre persone credono che queste misteriose luci nei cieli non abbiano nulla a che fare con gli alieni o gli UFO. Secondo queste persone, queste navi volanti sono imbarcazioni militari segrete che l’esercito sta usando per spiare altri paesi.

Anche se il numero di avvistamenti UFO ha visto un forte aumento negli ultimi anni, né la NASA né il Pentagono si sono preoccupati di dare una spiegazione convincente a questi avvistamenti. Tuttavia, la US Navy ha recentemente confermato che i video UFO tic-tac pubblicati dalla To The Stars Academy of Arts and Sciences sono reali.

