UFO: Secondo la CIA personale militare russo è stato trasformato in pietre dagli alieni

Come affermato da un rapporto della CIA declassificato, alcuni militari russi furono attaccati e uccisi dagli alieni dopo aver abbattuto un UFO. Presumibilmente, il rapporto afferma che 23 soldati furono trasformati in pietra dopo essere stati attaccati dagli alieni. Gli alieni si sono poi trasformati in una sfera di luce. Questo sensazionale rapporto è stato pubblicato online dalla US Intelligence Agency tra molti altri file declassificati. Sembra proprio un film di fantascienza spaziale. Il rapporto è stato creato il 27 marzo 1993. È stato tradotto da Ternopil vechirniy, un giornale ucraino della CIA.

Come affermato dal rapporto, un UFO, un disco volante basso era stato avvistato da un’unità di addestramento militare in Siberia. Un missile terra-aria fu lanciato da uno dei soldati per abbatterlo. Il rapporto dice: “Sono usciti cinque piccoli umanoidi con grandi teste e grandi occhi neri”. L’intero incidente è stato narrato da due soldati sopravvissuti. Dissero che dopo essere emersi dai detriti, i cinque “alieni” si unirono in una brillante sfera di luce sferica bianca. Questa sfera iniziò a ronzare e emise un suono sibilante esplodendo dopo un po’. Quando ciò è accaduto, gli altri 23 soldati che hanno assistito a questo incidente sono stati trasformati in pietra. Il file di questo attacco ha raggiunto la CIA come un dossier di 250 pagine su uno strano attacco UFO. Comprendeva anche foto e testimonianze dei sopravvissuti.

