UFO: strani avvenimenti stanno accadendo in Ohio

Una strana serie di lampi colorati che ha reso il cielo notturno rossastro a Bethel nell’Ohio, ha attirato l’attenzione della stampa internazionale, mentre le persone cercano una buona spiegazione. Finora nessuno sembra averne una, anche dopo una settimana di dibattiti. Un video, pubblicato su Facebook da Tim Walker, mostra una serie di lampi rapidi che cambiano colore e dimensioni in 20 secondi, dal bianco al rosso che riempie l’orizzonte. Ovviamente questo fenomeno ha fatto parlare molti di UFO. L’evento è stato registrato il 12 gennaio, poco prima delle 7 di sera, mentre Walker stava portando la spazzatura fuori dalla sua casa a circa 30 miglia a sud-est di Cincinnati.

Nuovi avvistamenti UFO in Ohio: ecco cosa hanno raccontato i testimoni

“Qualcun altro lo ha visto stasera?”, ha scritto su Facebook. “Il cielo lampeggiava di rosa e viola – super luminoso. Ho pensato che potesse essere un fulmine, ma fa abbastanza freddo e non c’è stato un tuono. … È stato pazzesco, super brillante . ” È passata una settimana e Walker ha detto a McClatchy News lunedì: “Non abbiamo ancora avuto alcuna spiegazione su cosa fosse”. Dice che lui e sua figlia, Carolyn, sono stati molto spaventati dai lampi, ha riferito Fox News 19. “Avevo paura”, ha detto Carolyn Walker alla stazione TV. “Ho pensato che fosse un’esplosione quando l’ho visto per la prima volta, quindi mi ha reso davvero nervosa.”

Il fenomeno è stato trattato da agenzie di stampa in Europa come il The Daily Mail, che ha affermato che ” non vi è alcuna spiegazione logica “. Anche altre persone nella stessa città hanno ammesso di essere stati testimoni di strani eventi luci, bagliori e tremori improvvisi tra le testimonianze più citate. Ovviamente l’ipotesi UFO viene fatta da molti come del resto spesso avviene in questi casi. Bisogna però dire che qualcuno ipotizza che la spiegazione possa essere ricondotta a test militari o fenomeni naturali.

Ti potrebbe interessare: UFO dalle dimensioni del Texas sorvola la terra nella foto della NASA

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube