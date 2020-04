UFO: un ricercatore individua 2 presunte basi aliene su Marte usando Google

Durante l’esplorazione di Marte utilizzando la mappa online di Google, un esperto di UFO ha affermato di aver individuato due strutture sul Pianeta Rosso. Secondo l’esperto, le strutture potrebbero essere basi costruite da civiltà aliene che vivevano su Marte. Le dichiarazioni sull’esistenza di due strutture aliene su Marte sono state avanzate da Scott Waring del blog ET Data Base un forum incentrato sugli UFO.

Due strutture aliene su Marte? ecco cosa ha scoperto un esperto di UFO

Waring ha detto di aver visto le presunte strutture mentre stava usando le mappe di Google per visualizzare la superficie di Marte. Mentre esplorava il Pianeta Rosso, Waring dice di aver individuato un paio di strani oggetti sul terreno. A un esame più attento, Waring ha affermato che gli oggetti erano probabilmente strutture artificiali costruite su Marte.

Secondo l’esperto UFO, una delle presunte strutture assomigliava a un edificio alto che era collegato al muro di un cratere vicino. Sulla base delle informazioni fornite da Google Maps, Waring ha stimato che la struttura fosse lunga circa 10 chilometri. “Stavo guardando sulla mappa online di Google su Marte quando ho scoperto alcune strutture”, ha dichiarato in un post sul blog. “Questo non viene scaricato e ha dettagli migliori nella foto a infrarossi. La prima struttura è un edificio alto e lungo che entra nel lato di un cratere come una freccia che colpisce un bersaglio. Alla fine ha una piccola torre sul pendio. ”

L’altra struttura individuata da Waring sembrava una piramide con quattro lati. Nell’immagine, un’apertura scura simile a una porta può essere vista su una delle pareti della struttura. Dal momento che la presunta struttura potrebbe essere larga circa 4 chilometri e lunga 5 chilometri, Waring ritiene che l’apertura alle sue pareti fosse abbastanza grande da consentire il passaggio di un’intera astronave. Come notato da Waring, la struttura potrebbe contenere l’intera città abitata da alieni.

