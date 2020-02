UGO: accompagnamento per anziani e disabili

Quando in famiglia emerge il bisogno di prendersi cura di un proprio caro fragile o anziano, spesso è molto difficile conciliare le tante responsabilità lavorative, familiari e personali di ogni giorno. Per accompagnare anziani, persone con disabilità e soggetti parzialmente autonomi nella vita quotidiana a fare la spesa, a una visita medica o per qualunque altra attività, UGO permette di richiedere un supporto su misura per il proprio caro, per tutta la durata delle azioni da svolgere, senza mai lasciarlo solo: un ausilio non solo per il tragitto da compiere ma anche durante l’acquisto di prodotti, nel portare bagagli pesanti, per assicurare compagnia in alcune fasi della giornata, magari passeggiando insieme nel quartiere. Ecco le caratteristiche principali di questo servizio.

Cos’è UGO?

UGO è una piattaforma innovativa nata nel 2017 per colmare la mancanza di un servizio di assistenza alla persona su misura e personalizzato, dedicato a coloro che convivono con delle fragilità: anziani, disabili, persone con patologie croniche invalidanti e con limitazioni all’autonomia anche temporanee, ad esempio dopo un infortunio. UGO è un operatore in carne e ossa che ti affianca per il tempo necessario, in base alle tue specifiche necessità. Tutti gli operatori sono altamente qualificati: l’obiettivo del servizio è garantire un insieme di prestazioni complete ed efficienti, ma soprattutto adattabili alle esigenze concrete della persona da assistere e della sua famiglia.

Ciò avviene grazie al supporto fornito dagli UGO: si tratta di operatori di fiducia che affiancano l’anziano o il disabile fuori casa, in tante attività, in modo tradizionale e attento, con la cura e l’attenzione che riserverebbero a un familiare. L’aiuto di UGO potrà essere richiesto tutte le volte in cui un soggetto in difficoltà si trovi nella condizione di non essere totalmente autonomo. Non rientrano nelle competenze del servizio l’assistenza medica o infermieristica per persone allettate o in presenza di disabilità totalmente invalidanti né i servizi domicialiari di gestione della casa, dei pasti e dell’igiene della persona.

Tra i diversi servizi offerti nel campo dell’aiuto alle famiglie per la gestione dei propri cari c’è quello di accompagnamento: definendo il tempo necessario, un operatore UGO potrà occuparsi del trasporto e di fornire assistenza all’anziano durante il tragitto e una volta arrivati presso la struttura. L’utente e l’operatore possono muoversi a piedi, coi mezzi o eventualmente con una vettura, che può essere fornita dall’utente o dalla sua famiglia oppure dall’operatore UGO. Una volta a destinazione, UGO sarà a disposizione della persona per tutta la durata delle attività previste. Inoltre con UGO è possibile definire specifici percorsi e cicli di accompagnamento personalizzati, per garantire una presenza reiterata o continuativa all’assistito; in caso ad esempio di cicli di terapie prolungate. Infine, il servizio è disponibile come supporto per abilitare la persona non totalmente autosufficiente a svolgere le più disparate attività connesse all’esigenza del trasporto di persone anziane o con disabilità.

Come funziona?

Gli UGO sono operatori selezionati e formati, che mettono a disposizione le proprie competenze per offrire un servizio completo e attento alle esigenze del cliente. UGO è attivo a Genova, Milano, Roma, Torino e rispettive province, ma su richiesta è possibile arrivare ovunque, modulando le tariffe in relazione alla zona, agli eventuali percorsi, durata e chilometraggio della prestazione e alla fascia oraria di richiesta.

Da questo punto di vista, il primo passo è senz’altro quello di formulare un preventivo gratuito sul sito UGO, inserendo le specifiche esigenze del caso concreto: data, orario, durata, tragitto, mezzo di trasporto ed eventuali note utili. Qui è possibile indicare se il servizio viene richiesto per sé stessi o per un proprio caro. Cliccando ‘Avanti’ dopo aver inserito i dettagli, il preventivo – senza impegno – viene visualizzato in tempo reale. Se il preventivo è soddisfacente, è possibile confermare direttamente la richiesta e avviare l’organizzazione dell’accompagnamento.

Le prenotazioni inviate con un minimo preavviso di 12 ore sono garantite; per tutte le richieste last-minute viceversa, ci sarà massimo sforzo per rispondere alla richiesta ma senza garanzia di buon esito. È possibile inoltre richiedere più informazioni al servizio clienti UGO, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 18:30 via mail o al numero di riferimento.

Durante l’erogazione della prestazione di supporto logistico e affiancamento, sarà possibile muoversi a piedi oppure affidare all’operatore UGO l’auto di famiglia perché sia lui a guidare per accompagnare la persona assistita. In questo caso la piattaforma UGO stipulerà una copertura Kasko Zurich speciale, di durata limitata, che verrà specificata nella tariffa come costo extra. In alternativa, è possibile richiedere la fornitura di un veicolo da parte di UGO per la durata della prestazione richiesta che verrà regolata tramite un rimborso spese chilometrico, anch’esso esplicitamente mostrato nel preventivo.

UGO: tariffe e condizioni

Il costo del servizio di assistenza UGO (ovvero la presenza dell’operatore accanto all’utente) viene calcolato su base oraria, secondo le richieste del cliente. Viene formulato un preventivo per la definizione della spesa che terrà conto del tempo di messa a disposizione e degli eventuali servizi accessori inclusi. La tariffa oraria, in ogni caso, è decrescente alla durata del servizio, con un’ora singola a partire dai 15,00 euro fino al dimezzamento del costo orario dalle 7,5 ore consecutive di servizio in poi.

Nel caso in cui venga richiesta all’UGO la propria vettura, le eventuali spese legate al trasporto saranno addebitate al cliente a titolo di rimborso spese; per quanto concerne l’utilizzo e la fornitura di attrezzature speciali o ausili di deambulazione, queste potranno essere fornite da UGO e saranno selezionabili quali voci di spesa extra all’interno del preventivo e gestite ad hoc. Come anticipato, all’interno della tariffa è compresa l’assicurazione Kasko Zurich attivata qualora UGO guidi la vettura del cliente o di un suo familiare.

In base alle differenti esigenze degli utenti, è possibile costruire pacchetti personalizzati e carnet multipli, così da risparmiare sul costo della tariffa oraria e programmare con maggior tranquillità l’assistenza e il supporto da parte di un UGO di fiducia. I pagamenti, potranno essere gestiti con tutte le principali modalità, tra cui carta e bancomat, PayPal, bonifico e app per smartphone.

