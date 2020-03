Ultimi sondaggi poltici elettorali: il PD si avvicina alla Lega

Nel corso della trasmissione #cartabianca di Rai 3, andata in onda martedì 3 marzo 2020, sono state rese note le intenzioni di voto dell’istituto Ixè che sorprendono se messe a confronto con dati e tendenze di altri istituti, come ad esempio il sondaggio del TG La7 dello scorso 2 marzo . (Metti link per il sottolineato). Ci riferiamo in prticolare al gap rilevato tra la la Lega e il PD, pari al 5,2%, decisamente basso rispetto a quanto visto nelle ultime settimane.

Sondaggi elettorali Ixè del 3 marzo 2020: il PD recupera oltre il 4% alla Lega in meno di 2 mesi

La Lega resta ancora la prima forza politica del Paese, ma il suo vantaggio sul Partito Democratico si è fortemente ridotto. Rispetto alla rilevazione Ixè del 7 gennaio, il partito del leader Salvini ha perso il 2,3%, attestandosi il 3 marzo al 27,2%. Al contrario, il PD ha guadagnato 2 punti percentuali salendo al 22,0%. Limitando il confronto con la precedente rilevazione datata 25 febbraio, la Lega è scesa di mezzo punto, mentre il partito di Zingaretti è salito dello 0,4%.

Si ferma la rimonta di Fratelli d’Italia sul M5S

FDI della leader Giorgia Meloni è in un trend di lungo termine ampiamente ascendente che lo ha fatto avvicinare al M5S che aveva preso già una brutta batosta nelle Europee 2019. Proprio con riferimento al voto del 26 maggio scorso, Fratelli d’Italia aveva ottenuto il 6,5% dei consensi contro il 17,1% dei Cinquestelle. I sondaggi elettorali Ixè del 25 febbraio 2020, hanno indicato solo 1,7 punti percentuali di differenza tra i due partiti, con la terza posizione del Movimento 5 Stelle in serio pericolo. Tuttavia, nell’ultima settimana c’è stato un rimbalzo: i pentastellati hanno guadagnato lo 0,3% salendo al 15,7%, mentre FDI ha ceduto lo 0,3% scendendo al 13,4%.

Si riprende Forza Italia, sempre peggio Italia Viva

Le intenzioni di voto Ixè del 3 marzo 2020, hanno rilevato un rimbalzo nei consensi di Forza Italia che dopo aver perso 1 punto nella precedente rilevazione, stavolta hanno registrato un rialzo dello 0,3% che ha portato il partito di Berlusconi al 6,2%. Italia Viva di Matteo Renzi che solo 50 giorni fa valeva il 4,2%, ha registrato un calo di 2 decimi rispetto alla settimana scorsa che la fa precipitare al 2,8%, raggiunta da La Sinistra che guadagna 3 decimi. +Europa perde lo 0,3% e scende al 2,3%. Verdi al 2,2% in crescita di 2 decimi, Azione di Calenda all’1,5% (-0,2%), Cambiamo! di Toti allo 0,9% (+0,3%). Indecisi/astenuti 38,5% (-0,2%).

