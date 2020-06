Le ultimissime pensioni vedono concretizzarsi la possibilità dei fondi pensione con due obiettivi importanti: far ripartire l’economia e concedere una pensione decente ai fini della carriera lavorativa. La pensione integrativa con il pensionamento anticipato fa parte delle pensioni news 2020. Da anni si cerca di ristrutturare il sistema pensionistico considerando anche la futura pensione per i giovani. Le ultimissime pensione e i possibili tagli sulle pensioni con la pandemia Covid-19, rende necessario il rimodernamento della struttura previdenziale considerando i fondi pensione come integrazione alla pensione ordinaria oppure utilizzata come ponte per il pensionamento anticipato in base alle necessità dei lavoratori e al montante accumulato nei fondi.

Ultimissime pensioni: fondi pensione e libertà di scelta

I lavoratori devono avere la possibilità di scelta, ogni individuo ha la propria capacità contributiva e come tale, nel corso della vita lavorativa, ha affrontato difficoltà per arrivare al momento di scegliere: rimanere ancora a lavoro o decidere il pensionamento anticipato secondo le possibilità in vigore, senza esclude la possibilità della Rendita Integrativa Anticipata Temporanea collegata ai fondi pensione.

Un sistema rivoluzionario con dei fondi ad hoc per i giovani, costruendo giorno dopo giorno la pensione integrativa come un salvagente per far fronte alle difficoltà, ad esempio: perdita del posto di lavoro, una malattia, assistere un familiare, ecc.

Il governo secondo secondo le ultimissime news sulle pensioni, sostituirà la quota 100, quindi, non è escluso la possibilità di una riforma più completa che includa dei fondi ad hoc.

Fondi pensioni con un duplice obiettivo

I fondi pensione hanno un duplice obiettivo, servono anche a rialzare l’economia con investimenti mirati e sicuri.

L’adesione al fondo pensione, non deve essere una scelta vincolata, ma deve essere libera. L’adesione volontaria costituisce un passo consapevole e voluto, che porterà il lavoratore a continuare a versare i contributi nel fondo per la sua intera carriera lavorativa al fine di riscattare una rendita parziale o totale.

Un altro aspetto da considerare potrebbe essere, vista i postumi del coronavirus, una sinergia fra i fondi pensione e i fondi sanitari. Assoprevidenza, come riporta il Sole24ore, si rivolge ad entrambi i fondi, per dare una visione completa del welfare integrato. Per poter vedere la realizzazione, occorre comunque un intervento legislativo, che affidi alla Covip la tutela e la vigilanza strutturale sulle casse sanitarie.

Il fondo pensione sta assumendo una forza di fronte ad un paese che invecchia e con la necessità di strutture d’avanguardia. I fondi di previdenza possono essere la scelta giusta per conciliare gli aspetti economici, previdenziali e sanitari.

Per approfondire l’argomento sulla convenienza di sottoscrivere un fondo pensione, consiglio di leggere: TFR in fondo pensione, perchè conviene?

