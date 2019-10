Ultimo: il Tour è da record, anche al Circo Massimo è sold out

Nonostante il secondo posto a Sanremo e un pò di malumore in quella occasione, Ultimo sta veramente battendo record su record con il suo Tour e le previsione per il 2020 sembrano orientarsi su questa strada. Ultimo è molto giovane, ma nonostante ciò conquista un successo dietro l’altro e ha raggiunto il primato del più giovane artista italiano che si è esibito in uno stadio.

Ecco le date del Tour e le tappe raggiunte fino ad adesso

A sette mesi dalla partenza del Tour 2020 si sono dovute aggiungere delle nuove tappe in quanto in alcune città si è raggiunti il sold out, sold out a Firenze, a Napoli, a Milano e ultima notizia di poco fa a Roma, vediamo tutte le date del Tour e le disponibilità:

29 maggio 2020 BIbione Stadio Comunale

03 giugno 2020 Torino Stadio Comunale

06 giugno 2020 Firenze Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

07 giugno 2020 Firenze Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli Stadio San Paolo SOLD OUT

14 giugno 2020 Napoli Stadio San Paolo

18 giugno 2020 Milano Stadio San Siro

19 giugno 2020 Milano Stadio San Siro SOLD OUT

26 giugno 2020 Modena Stadio Alberto Braglia

30 giugno 2020 Ancona Stadio del Conero

04 luglio 2020 Pescara Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma Circo Massimo SOLD OUT

