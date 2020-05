Un concessionario svizzero ha misteriosamente accumulato oltre 110 auto nuove per decenni

Un concessionario di auto in Svizzera ha accumulato oltre 110 auto perfettamente nuove nel corso di diversi decenni. Nel 2014, quando la società di Heinz Macchi era ancora in attività è stato rivelato che aveva accumulato circa 240 (principalmente) auto, di cui almeno 110 erano nuove e non immatricolate, coprendo gli anni di produzione dalla metà degli anni ’70 ai primi anni ’90. Ciò che rende questo estremamente affascinante e bizzarro è che la collezione non è composta da particolari veicoli speciali o di bassa produzione, ma interamente da auto normali tra cui vari modelli ed edizioni di Mazda 323 e 626, alcune ho-hum Nissan e alcuni furgoni, come l’insolito Saab 90. La cosa strana di questa collezione è che oltre il 90% dei veicoli scoperti erano Mazda 323 e 626.

Negli anni ’60, Macchi creò “Auto Macchi” che negli anni seguenti divenne una delle più grandi reti di rivenditori svizzeri avendo ottenuto i diritti di importazione e rappresentanza di diversi marchi, tra cui British-Leyland, Mazda, Saab e Nissan. Successivamente, costruì un’impressionante struttura di 13.000 mq (circa 140.000 piedi quadrati) chiamata “Rontal Park AG” a Root, in Svizzera, per gestire la sua attività, con il seminterrato che includeva una pista per kart, un bar e persino un pista da bowling, mentre i due piani superiori ospitavano diverse centinaia di macchine. C’era anche una stanza sotterranea protetta da una porta di cemento, che fungeva da riparo.

Non è chiaro il perché, ma alla fine Macchi iniziò ad accumulare compulsivamente un gran numero di auto, principalmente modelli nuovi e non registrati dal suo inventario regolare, conservandoli nella struttura. Questa ossessione alla fine ha portato al collasso della sua attività. Dopo la morte di Macchi (ci è stato detto nel “2013 o 2014”), l’edificio e le circa 240 auto immagazzinate all’interno sono state messe all’asta.

Non ci sono molte informazioni online sulla misteriosa storia di Auto Macchi, ma secondo il rivenditore polacco che ha finito per acquistare quasi la metà dell’inventario che è rimasto a marcire negli anni in cui l’attività è andata a gonfie vele, dietro questa bizzarra storia ci sarebbero problemi del suo defunto proprietario che negli ultimi anni della sua vita aveva subito il trauma della morte di moglie e figlio.

Ti potrebbe interessare: Un concessionario abbandonato nascondeva diverse Fiat e Alfa Romeo nuove di zecca

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube