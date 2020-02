Un misterioso “UFO” a forma di cubo avvistato sulla Colombia

Siamo abituati a pensare che gli UFO in genere assomiglino a piattini luccicanti o abbiano una forma allungata, ma in realtà oggetti criptici simili a cubi sono apparsi abbastanza frequentemente in diverse parti del mondo. Il filmato di un misterioso oggetto a forma di cubo che vola vicino a un aereo commerciale ha confuso gli spettatori con molti che suggeriscono che il misterioso oggetto potrebbe essere un drone alieno.

Strano avvistamento di un UFO a forma di cubo nei cieli sopra la Colombia