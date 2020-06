Un teaser della nuova Citroen e-C4 rivela i dettagli del design posteriore

La nuova Citroen e-C4 si sta avvicinando. La tanto attesa versione elettrica della nuova compatta che arricchirà la gamma del marchio francese è stata nuovamente mostrata sui social network dell’azienda, in modo molto discreto e solo in alcuni dei dettagli più importanti del design che saranno svelati il ​​30 giugno. Citroën ha mostrato l’emblema che identifica la versione completamente elettrica che sarà la prima a colpire il mercato. Questo è l’emblema che identifica già le versioni di mobilità sostenibile del marchio e che vedremo nella parte posteriore destra della nuova e-C4.

Nuova Citroen e-C4: un nuovo video teaser svela il design della zona posteriore della nuova auto elettrica della casa francese

Ma non è l’unico dettaglio rivelato. In pochi secondi siamo anche riusciti a catturare un’immagine della parte posteriore. E non solo, ma anche parte dello spoiler posteriore integrato che è stato utilizzato per contenere parte del gruppo ottico posteriore creando una caratteristica firma luminosa in “Y” derivata dal concetto 19_19 .

Inoltre, è possibile anche vedere la forma del lunotto posteriore che, come si diceva, conferma la reminescenza del vecchio GS. E’ possibile persino vedere un passo marcato sotto la superficie vetrata. La nuova Citroen C4 rappresenterà il segmento compatto, nonostante sia basata sulla piattaforma di servizi. La versione a combustione e la versione elettrica si trovano sulle piattaforme CMP ed e-CMP, con un motore elettrico da 100 kW – equivalente a 136 CV – e una batteria agli ioni di litio posizionata tra gli assi con 50 kWh che offrirà autonomia per un massimo 340 chilometri con una singola carica.

