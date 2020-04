Un UFO è stato visto uscire dal più grande vulcano del Messico: il video

Un UFO è stato visto uscire dal più grande vulcano del Messico. I teorici della cospirazione affermano che il presunto UFO è “prova al 100%” dell’esistenza degli alieni, ma anche che il governo messicano è in combutta con gli extraterrestri. Dalle immagini che derivano dalla webcam che riprende il vulcano Popocatepetl 24 ore al giorno si evince che l’oggetto volante non identificato che è uscito dalla bocca del vulcano in eruzione era largo circa 50 metri. Non è la prima volta che avviene un simile avvistamento. Numerose riprese sembrano mostrare oggetti che entrano ed escono dal cratere a volte anche durante le eruzioni. I teorici della cospirazione pensano che gli alieni usino o comunque abbiano usato il vulcano come base per qualche tempo.

Un UFO è stato visto uscire dal più grande vulcano del Messico Popocatepetl: ecco il video

Secondo alcuni ufologi l’antico vulcano ospiterebbe una base aliena a 5-6 km sotto la superficie delle dimensioni di un’intera città. Un video simile dell’anno scorso dal canale YouTube UFO Mania ha mostrato che si può vedere una luce intensa e curva che sale lungo il lato del vulcano prima che scompaia improvvisamente. Questo vulcano è stato protagonista di numerosi avvistamenti nel corso degli anni venendo considerato come uno dei luoghi al mondo in cui è più facile vedere oggetti volanti non identificati.

