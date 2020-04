Una Dashcam in Corea del Sud ha avvistato un trio di UFO

Un video girato dalla dashcam di un automobilista sud coreano avrebbe individuato tre UFO o un oggetto volante non identificato con 3 luci brillanti nel cielo notturno. Come possiamo vedere nel video, la luce è presto scomparsa nel cielo lasciando gli spettatori scioccati e divertiti. Il video è stato registrato quando un automobilista stava tornando a casa sua. Mentre era in viaggio, l’uomo si è accorto della presenza di un raggio di luce nel cielo. Subito il testimone ha pensato si potesse trattare di un UFO. Inizialmente, nel cielo è apparsa solo una luce a cui presto sono seguiti altri due fasci di luce simili.

Nuovo avvistamento UFO dalla Corea del Sud. Aumentano gli avvistamenti durante l’epidemia di coronavirus

Quelle luci o quell’oggetto non hanno lasciato nessuna prova né nel cielo né sul terreno che sarebbero state utili per identificare questo misterioso oggetto. Il video è stato pubblicato su vari canali di social media dove ha ricevuto reazioni contrastanti. Alcuni hanno pensato ad un fake, mentre altri invece pensano che si possa realmente trattare di un UFO. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita dalle autorità in merito all’autenticità di questo video. Questo è solo l’ultimo di numerosi avvistamenti che stanno avvenendo nel mondo in questo periodo in cui gran parte del mondo è bloccato a causa della quarantena dovuta al diffondersi dell’epidemia di coronavirus.

