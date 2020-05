Una Ferrari F40 nuova di zecca è stata messa in vendita

Per quanto possa sembrare incredibile, continuiamo a trovare veicoli da collezione preziosi e desiderabili che, nonostante abbiano molti anni o addirittura diversi decenni, sono ancora nuovi di zecca. Veicoli con valori di chilometraggio ridicolmente bassi, persino inferiori a quelli raccomandati dal costruttore. Come nel caso di questa Ferrari F40 che è appena apparsa in vendita presso una concessionaria della Florida e ha solo 311 chilometri di utilizzo.

Sono state realizzate 1.315 unità della Ferrari F40, un numero insolitamente alto per un modello in edizione limitata firmato da Maranello. Il suo predecessore e successori avevano cifre inferiori a 500 unità e quindi sono più rare della F40. Tuttavia, la produzione della Ferrari F40 è ancora piuttosto bassa e questo rende il modello molto difficile da trovare. Quindi, sebbene sia comune trovare copie con valori di chilometraggio molto bassi, non è così tanto facile trovare unità come questa, che è fondamentalmente nuova di zecca.

Questa unità è in vendita presso il concessionario Driving Emotions in Florida e le sue condizioni sono chiare e semplici. È evidente che questo esemplare è stato preservato coscienziosamente, il che, insieme al suo scarso utilizzo, significa che siamo di fronte a un esemplare che sembra essere appena uscito dalla fabbrica. L’unico difetto che abbiamo riscontrato sono alcune rughe sul sedile del conducente, che contrasta nettamente con la trama dell’altro sedile e degli altri materiali della cabina. Bene, tutti gli elementi degli interni sembrano nuovi, senza un singolo sintomo di usura.

La Ferrari F40 fu prodotta tra il 1987 e il 1992, furono prodotte 1.315 unità e in teoria tutte corrispondevano alla stessa configurazione meccanica e, cosa più sorprendente, alla stessa configurazione estetica. Eccezione fatta degli esemplari ordinati da clienti speciali come il Sultano del Brunei, sebbene questi siano stati preparati in collaborazione con Pininfarina. Meccanicamente, avevano tutti lo stesso V8 biturbo che erogava 485 CV.

Questo esemplare è uno dei 213 fabbricati secondo le specifiche previste per il mercato statunitense. Quindi, monta la versione meccanica con catalizzatori, sporgenze nere e lo strano spoiler anteriore nero che non possiamo trovare in nessun altro mercato in cui fosse disponibile la F40. Il rivenditore non ha annunciato il suo prezzo, ma possiamo presumere che dato il suo stato di conservazione e basso chilometraggio debba essere di circa 1,5 milioni di dollari, anche se non escludiamo che richiedano un importo superiore.

