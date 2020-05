Una flotta di “UFO” è stata filmata nelle scorse ore: il video

Uno strano video mostra quella che sembra essere una flotta UFO che appare sopra lo Utah in pieno giorno. Nella clip, registrata a San Giorgio il 12 maggio, quattro luci lampeggianti si librano sopra il terreno sabbioso e si muovono avanti e indietro. Il testimone che ha filmato lo spettacolo sorprendente ha calcolato che gli oggetti erano a circa 40 miglia di distanza e circa 70 piedi di lunghezza. Sullo sfondo qualcuno dice: “Guarda, ce n’è un altro. Woah! Ce ne sono quattro o cinque o sei”. Spiegando il filmato in seguito quando è stato condiviso dal canale YouTube ET Data Base , il testimone ha detto: “Ero nella mia stanza (la finestra è rivolta a nord) e ho visto degli oggetti lampeggiare il lontananza, per un po’ pensato che fosse un elicottero o un jet.”

Ma il testimone ha detto di aver capito che gli oggetti erano più simili a una “piastra quadrata” e volavano proprio sotto la superficie della nuvola. Ancora più strano, ha detto che gli oggetti lampeggianti “si sono prima attenuati e poi sono scomparsi”. I commentatori su YouTube si sono affrettati a trovare una spiegazione per il mistero, con uno che affermava che si trattava di “uccelli”, un altro di “palloncini”, e un terzo ha scherzato dicendo che si trattava del cattivo di James Bond, Blofeld. Ma altri utenti si sono detti convinti che si trattasse di UFO e che quelli immagini mostrino una flotta di navi extraterrestri.

