Una Lamborghini Aventador si schianta contro un’altra Aventador

Poco più di una settimana fa, una coppia di supercar Lamborghini Aventador S si è scontrata mentre guidava attraverso la città-stato di Singapore. Non solo i due modelli sono entrambi dipinti di giallo, ma presentano anche miglioramenti esterni molto simili, in particolare ruote nere, diffusori posteriori, minigonne laterali e spoiler posteriori. Okay, quindi come è potuto succedere esattamente? Secondo la pagina Facebook di SG Road Vigilante, sembra che uno degli Aventador fosse fermo ad un semaforo quando l’altro veicolo gli è finito addosso. In altre parole, un incidente che era facilmente evitabile.

È certamente possibile che l’autista colpevole non prestasse attenzione perché, come molte altre strade in tutto il mondo al giorno d’oggi, molti meno automobilisti sono in giro a causa di blocchi. Le strade erano per lo più vuote e questo ragazzo ha abbassato la guardia.

Ma invece di accettare l’accaduto e chiamare il camion di rimorchio standard e scambiare informazioni sull’assicurazione, i proprietari hanno fatto qualcosa di insolito. Sono usciti rapidamente dalla loro Lamborghini Aventador e hanno rimosso le targhe dei veicoli. Come mai?

Perché non volevano essere identificati dalle numerose telecamere del traffico CCTV installate ovunque. Singapore è nota da tempo per le sue rigide leggi (la punizione per lo spaccio di stupefacenti può essere la morte), ma gli incidenti stradali si verificano ancora di tanto in tanto, sconsiderati o meno. Più tardi la polizia è arrivata sulla scena ed entrambe le Aventador sono state rimorchiate. Sulla base di ciò che possiamo vedere nelle immagini, l’Aventador di dietro ha subito danni, ovviamente, al paraurti posteriore e al diffusore.

L‘Aventador che la ha colpita dovrà sostituire completamente il paraurti anteriore e lo splitter, molto probabilmente. Potrebbe anche essersi verificato un piccolo incendio nel vano motore dell’ Aventador anteriore in quanto le immagini mostrano i proprietari che usano un estintore per aiutare a spegnere le fiamme. La guida spericolata ha conseguenze e questo proprietario di Aventador è fortunato che nessuno sia rimasto ferito e nessun altro veicolo sia stato coinvolto.

