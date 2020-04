Una serie di strani punti luminosi allineati hanno sorpreso l’Italia

In questi giorni in Italia ci sono stati numerosi avvistamenti di uno strano oggetto in cielo. In molti si sono accorti della presenza di una serie di strani punti luminosi allineati in cielo. Qualcuno ha pensato si potesse trattare di UFO, come del resto sempre avviene in questi casi. In realtà però il fenomeno ha una spiegazione razionale. Infatti questo spettacolo è dovuto ai satelliti Starlink di Elon Musk. Già in altre parti del mondo questi satelliti erano stati avvistati lasciando sconcertate molte persone che non sapevano della loro presenza nei cieli e avevano pensato si potesse trattare di oggetti volanti non identificati.

In molti in Italia si sono accorti della presenza di una serie di punti luminosi allineati in cielo, ecco di cosa si tratta

In pratica la compagnia SpaceX di Elon Musk sta sviluppando questi satelliti per garantire internet a basso costo anche in località remote dove attualmente il web non arriva oppure arriva solo sborsando somme considerevoli. Questa serie di strani punti luminosi in cielo hanno sorpreso tutti. Non solo i comuni cittadini che come dicevamo non si spiegavano questa strana presenza ma anche la comunità scientifica.

Tra gli astronomi, infatti qualcuno ha manifestato preoccupazioni per le future immagini di telescopi molto sensibili mentre i radioastronomi temono l’interferenza delle antenne radio di Starlink. proprio per evitare questi problemi i successivi satelliti che Elon Musk lancerà saranno dipinti di nero per cercare di essere meno luminosi.

