Un’azienda può obbligare ai propri dipendenti di fare sport?

Questo fenomeno sta accadendo, in Svezia ci sono aziende che impongono un’ora di sport obbligatorio ai propri dipendenti, e chi non la fa, può essere licenziato. Questa è una realtà aziendale svedese, ed ha come scopo un intento ben preciso, così un dipendente si può curare e dedicare alla propria forma fisica. Ci sono persone che non riescono a trovare il tempo, per colpa del lavoro, per fare attività fisica, chi invece viene invitato dal proprio datore di lavoro a farlo almeno per un’ora al giorno, diventando in alcuni contesti aziendali, un vero e proprio approccio di brand.

Vediamo un esempio di realtà aziendale in cui si pratica attività fisica

Una di questa realtà aziendale che ha fatto dello sport a lavoro un marchio, è l’ex campione tennista Bjon Borg, la sua azienda di abbigliamento sportivo, ha reso obbligatorio per i dipendenti un’ora interamente dedicata all’attività fisica, e non importa di che tipo, aerobica, ginnastica, allenamento.

Si è stabilito il giorno e l’orario in cui i dipendenti si assentano dal lavoro per dedicarsi a questa ora di attività fisica. Per Bjon Borg, fare sport è come una missione che coincide con la politica aziendale e si lega perfettamente al messaggio trasmesso, iniziativa che per gran parte dell’opinione pubblica ha riscosso una grande approvazione. Chissà, se come si dice, la parola insegna e il gesto trascina, se l’attività si possa diffondere in altri luoghi di lavoro oltre i confini svedesi.

