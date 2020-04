Unicredit assume: 2600 posti di lavoro con diploma e laurea

Nuove assunzioni in Unicredit. Infatti, il gruppo bancario ha siglato l’accordo sul piano industriale Team 23 con i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin). L’intento è creare 2600 posti di lavoro per far fronte alle oltre 5mila uscite volontarie di personale. Ecco le novità.

Assunzioni Unicredit: piano assunzioni 2020-2023

Con un comunicato il Gruppo Unicredit ha raggiunto un accordo l’accordo sul piano industriale 2020-2020, il cosiddetto Team 23. Nella nota sono elencati i punti principali dell’accordo che riassumiamo:

1)prepensionamenti di oltre 5mila dipendenti su base volontarie;

2)le assunzioni saranno circa 2600, mentre, i 900 contratti di apprendistato si trasformeranno in tempo indeterminato. I nuovi posti di lavoro garantiranno un ricambio generazionale e l’introduzione di nuovo personale con competenze digitali;

3)riqualificazione professionale di circa 800 addetti;

4)nascita di una commissione che tuteli e verifichi il piano occupazionale;

5)l’impegno del Gruppo di mantenere la sede in Italia e la creazione di due poli nel Sud Italia.

Infine, il Piano Team 23 prevede anche l’assistenza sanitaria, i premi aziendali, la formazione per i dipendenti, incremento dei buoni pasto che diventano elettronici, nuove polizze assicurative sulla salute e sulla vita.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni devono aspettare le pubblicazioni delle offerte. Nel frattempo è possibile visitare e candidarsi alla pagina Lavora con noi, perché più volte l’anno il Gruppo Unicredit pubblica offerte di lavoro.

