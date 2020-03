Unicredit avverte i suoi clienti contro possibili tentativi di pishing e frode

In questi giorni i clienti della banca Unicredit stanno ricevendo delle mail di avviso da parte della medisima banca per potersi tutelare in caso di possibili situazioni di pishing e frode. Infatti, nelle mail che stanno circolando, la banca Unicredit evidenzia come in situazioni del genere, di panico e di paura dovute all’emergenza Coronavirus, si rischi di avere a che fare con degli sciacalli del web, senza scrupoli, pronti a tutto e senza avere pietà della situazione, che potrebbero entrare nei nostri dati, arrivare ai nostri soldi e svuotarci le tasche approfittando della situazione. La mail spiega come prestare attenzione a tali situazioni e come un avviso o una comunicazione della banca si differenzi da quelle fasulle. Vediamolo di seguito.

Unicredit avverte i suoi clienti con una mail contro pishing e frode durante l’emergenza Coronavirus

Unicredit muovendosi in questo modo vuole aiutare i suoi clienti e precisa in ogni minimo dettaglio come sia solito comunicare con gli stessi, così da evitare di incappare in situazioni spiacevoli.

Come prima cosa, la banca chiede ai suoi clienti di fare attenzione a comunicazioni che utilizzano come canali mail, WhatsApp, chat o sms che contengono informazioni o richieste relative al Coronavirus.

Unicredit quando deve comunicare qualcosa usa esclusivamente come mezzi email oppure gli sms.

Per quanto riguarda le prime, è possibile capire la validità della banca dalla presenza del nome, cognome e filiale di riferimento del cliente.

Inoltre, non vengono mai richiesti i dati di quest’ultimo, come password oppure i numeri delle carte di credito o debito.

Per quanto riguarda gli sms tramite cellulare, anche qui la banca sostiene che una loro comunicazione sia valida quando non chiedono al cliente le credenziali di accesso al servizio di Banca Multicanale e password, PIN, password del Mobile Token o Unicredit Pass.

Come nemmeno vengono richiesti i PIN della carta ed il suo codice di sicurezza.

In particolar modo, Unicredit non usa mai come canale di comunicazione WhatsApp.

Altra cosa importante: qualora ci fossero dei link all’interno di tali comunicazioni essi non collegherebbero mai il cliente alla pagina di accesso del servizio della Banca Multicanale.

Cosa fare se si ricevono comunicazioni fasulle firmate Unicredit?

Non bisogna mai scaricare i file allegati, mai cliccare sui link riportati al suo interno e mai inserire alcun dato, pin, password, codie.

Bisogna segnalare i casi sospetti al Servizio Clienti della Banca componendo il numero 800.32.32.85.

