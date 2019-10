Unicredit: tassa BCE sui depositi, colpiti i cc sopra i 100mila euro

Un annuncio che ha fatto discutere quello del nuovo presidente della Ebf di recuperare i tassi negativi della BCE dai clienti più ricchi. Detto fatto Unicredit mette in pratica ed annuncia che da gennaio 2020 girerà i tassi di interesse negativi applicati dalla BCE sui clienti con depositi oltre i 100mila euro.

Si lavora per mettere in pratica tali misure e renderle operative a partire da gennaio 2020. I depositi inferiori a 100mila euro saranno esclusi dalla misura.

Jean Pierre Mustier afferma che “Bisogna proteggere tutti i clienti delle banche più vulnerabili, che sono coperti dal fondo di garanzia dei depositi e poi caso per caso si può considerare di passare i tassi negativi alle grandi imprese o a certi grandi clienti offrendo un certo numero di alternative” e che “offriremo ai clienti soluzioni alternative ai depositi come ad esempio investimenti in fondi di mercato monetario senza commissioni e obiettivi di performance in territorio positivo” lo scopo è quello di offrire “obiettivi di rendimento vicini allo zero piuttosto che avere dei tassi di deposito negativi. È un’alternativa perfettamente accettabile”.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062