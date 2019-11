Unieuro Black Friday: sconti e offerte fino al 2 dicembre

Il black friday Unieuro non sarà da meno alla smania di sconti e offerte che sta prendendo piede in questo periodo di metà novembre e che dovrebbe trovare il suo apice nel giorno del black friday, 29 novembre. Il nuovo volantino di Unieuro lancia nuove offerte fino al prossimo lunedì 2 dicembre.

Unieuro black friday e cyber monday: le principali offerte

Dopo il vistoso Addams black friday, andato in atto ad inizio del mese di novembrem Unieuro propone diverse gamme di prodotti, un po’ come tutti i principali Store e franchising di tecnologia stanno facendo in questo periodo. Dagli smartphone, tra cui spicca l’iPhone XR 128 GB a 649 euro, fino a tablet e pc, dove spicca l’iPad di settima generazione WiFi 32 GB a 299 euro. Tornando agli smartphone potrete trovare il Samsung Galaxy S10 al prezzo di 699 euro, mentre il Samsung Galaxy A80 a 399 euro e il Samsung Galaxy A50 a 259 euro. Ma le offerte Unieuro non terminano certo qui.

E ancora sconti su computer per l’ Unieuro black friday, validi già da questa settimana, tra cui Lenovo Ideapad S145-15IWL con Intel Core i5 alla modica cifra di 479,99 euro. Mentre sul reparto televisori si segnala un LG TV LED Smart Ultra HD 4K 55UM7000 potrà essere vostro a 379 euro. E non mancano offerte su fotocamere, gaming e altri prodotti. Non resta che visitare il sito ufficiale o sfogliare il volantino di Unieuro per adocchiare tutti le migliori offerte e sconti black friday che la catena di elettrodomestici e tecnologia metterà in vetrina fino al prossimo lunedì 2 dicembre, data del cyber monday.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube