Unieuro non aspetta il Black Friday, le offerte speciali iniziano prima

Un altro grande store che si occupa di elettronica ha deciso di anticipare il Black Friday senza aspettare la data vera e propria. Il suo periodo è giù iniziato e terminerà soltanto il 21 di novembre. Per questo lasso di tempo, Unieuro ha deciso di far contenti i suoi clienti con dei prezzi che sono delle occasioni: stiamo parlando di importanti sottocosti su molti prodotti. L’unica nota dolente è che questi prodotti sono limitati e solo su alcuni di essi avrà effettivamente valore lo sconto pensato da Unieuro. Detto questo, vi consigliamo di non perdere tempo e di recarvi nello store, intanto vi parliamo di questo volantino speciale marcato Unieuro Black Friday.

Unieuro: il Black Friday si anticipa e dura fino al 21 novembre

Ovviamente, tanti prodotti del mondo dell’elettronica saranno i protagonisti di questo periodo festivo targato Black Friday.

E parliamo di cellulari, uno dei dispositivi più usati, soprattutto tra i giovani, i quali aspettano proprio questo momento dell’anno per comprarne uno nuovo.

Iniziamo proprio da questi: parliamo del nuovo membro della casa Apple, l’iPhone 11 128 GB disponibile a 759 euro.

Se non amate il brand della mela morsicata, allora ci sarebbe l’Huawei P30 Lite a 259 euro ed il Samsung Galaxy S10E a 449 euro.

Non solo cellulari, ma anche pc, anch’essi molto usati da giovani e non: citiamo il Lenovo Yoga C640 con Intel Core i5 a soli 599,90 euro.

Oppure se avete aspettato questo periodo per soddisfare il bisogno del giocatore che è in voi, una bella offerta è la Nintendo Switch a 299,99 euro con custodia e sulla PS4 1TB con gioco e cuffia a 349,99 euro.

Ma non sono stati esclusi i televisori di ultima generazione. Un esempio? Nello store elettronico di Unieuro troverete il modello Sony TV LED Smart KD49XG9005 al solo prezzo di 699 euro.

Non solo cellulari, pc, televisori e console, ma anche il mondo del movimento.

Sì, perché Unieuro permette anche di acquistare il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter a 329 euro. Mentre, per chi vuole una mano in casa a pulire, c’è il modello iRobot Roomba 980 a 499 euro.

Insomma, Unieuro ha pensato proprio a tutto e a tutti. Le offerte sono buone e convenienti e vi consigliamo di farci una capatina.

Leggi anche:

Addams Black friday: Unieuro fa l’antipasto di offerte

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.