Un’immagine inquietante in cielo: è “l’occhio di Lucifero”?

Un’immagine inquietante ha fatto il giro del mondo questa settimana. È una fotografia della Luna, in cui il satellite della Terra può essere visto parzialmente coperto da nuvole. Ma la foto dall’angolo in cui è stata scattata dà l’impressione di formare una sorta di ” faccia ” nel cielo notturno. La strana foto è stata immediatamente paragonata al vecchio dipinto ” L ‘Ange Déchu “ (” L’angelo caduto “), del 1868, opera dell’artista francese Alexandre Cabanel (1823-1889), in cui rappresenta un ” Lucifero ” sconfitto, nel momento in cui è stato cacciato dal paradiso.

” Nell’Apocalisse (capitolo 12), viene descritta una grande battaglia nei cieli, in cui un esercito di angeli ribelli fu sconfitto dall’arcangelo San Michele e dai suoi angeli. L’angelo caduto fu condannato a vivere sulla terra. Cabanel lo dipinge pieno di rabbia, sconfitto, mentre gli ultimi instanti della battaglia nei cieli sono combattuti “, dice il portale Arte Arte ( HA! ) , Per quanto riguarda il dipinto.

L’impressionante somiglianza tra l’immagine di Cabanel e la foto ha scatenato un numero infinito di teorie sui social network, da quelle che affermavano che la presunta ” apparizione ” era “l’ occhio di Lucifero “, avvertendo di imminenti catastrofi. Alcuni addirittura hanno collegato il tutto all’attuale pandemia di coronavirus (COVID-19) che ha infettato più di un milione di persone e ucciso oltre 60.000 in tutto il mondo.

Altri, più scettici, hanno messo in dubbio la veridicità della fotografia che assomiglia all’Occhio di Lucifero e hanno sottolineato che potrebbe essere stata modificata digitalmente. In Messico sono circolate diverse pubblicazioni che affermavano che la ” faccia ” era stata vista in varie parti del paese, la notte del 31 marzo. Tuttavia, la ricerca condotta da YouTube ed esperto di questioni paranormali, Oxlack Castro , indica che l’immagine è stata effettivamente catturata in Asia. Sebbene Castro non abbia chiuso la porta a un evento paranormale, spiega che potrebbe essere un semplice caso di pareidolia. La pareidolia è un fenomeno psicologico in cui un vago stimolo viene erroneamente percepito dal nostro cervello come una forma riconoscibile, di solito un volto.

