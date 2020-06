Università: compaiono le prime indiscrezioni sull’organizzazione della didattica universitaria. Il Ministro Manfredi, anche rettore della Sapienza di Roma, lascia trapelare qualche notizia in merito. In una sua intervista, chiarisce che innegabilmente si verificherà un ritorno in aula, ma questo riguarderà tutti gli studenti?

Ecco come le Università dovranno gestire il nuovo anno accademico:

I lunghi mesi di didattica a distanza hanno cagionato non pochi problemi a studenti, docenti e famiglie. Di qui l’esigenza, spiega il Ministro, di dotare ogni aula di impianti di ripresa. A settembre, cioè, gli studenti torneranno nei loro Campus universitari, ma la frequenza alle lezioni sarà certamente riservata a gruppi ristretti. La restante parte di studenti, invece, seguirà le proprie lezioni da casa. Le popolose aule universitarie di un tempo sono ancora troppo lontane.

Sulla gestione delle Università sorgono i primi dissapori:

Non tutti i docenti sono però concordi nell’organizzare la “didattica a gruppi ristretti”. Al contrario di altri Paesi, l’Italia è perlopiù composta da docenti restii alla didattica telematica. Secondo questi ultimi, la didattica online creerebbe problemi non indifferenti. Basti pensare al fatto che, ormai dagli scorsi mesi, una perdita di connessione durante l’esame telematico, ne provoca l’annullamento.

Lo stesso Ministro Manfredi ha riferito come tra Università (docenti) e studenti debba crearsi un legame fiduciario reciproco; questo significa più comprensione da parte dei docenti nel limitare al massimo i casi di annullamento.

C’è poi chi si dice preoccupato di una eventuale “presenza elitaria degli studenti”. La fortunata cerchia di studenti in presenza da una parte, gli studenti dietro ad uno schermo di casa dall’altro.

Più vicini agli studenti e alle famiglie degli studenti:

L’intento principale, sottolinea il Ministro Manfredi, è rendere meno gravoso alle famiglie il percorso universitario dei propri figli. Sono previsti ben 290 milioni per la riduzione delle tasse, per l’aumento dei fondi per le borse di studio e per il supporto alla didattica a distanza.

Tra i pro della riforma dell’Università vi è, poi, il risparmio economico di chi consente ai propri figli di studiare da casa, evitando così i costi di trasporto, vitto e alloggio universitario. Non si trascuri nemmeno l’importanza di affrontare, un’eventuale seconda ondata di Corona-Virus, dalla propria abitazione e con i propri cari.

Si sta cercando anche di incrementare l’autonomia delle singole università mediante dei floridi budget, utilizzabili per fronteggiare tutte le problematiche connesse alla frequenza universitaria.

Si tratta di piccole indiscrezioni che ci lasciano facilmente comprendere le miriadi di difficoltà incontrate dal Governo anche in tema di Università.

