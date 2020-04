Università: novità anno accademico, ripresa e borse di specializzazione in medicina

Nuove notizie giungono dal Ministero della Ricerca e dell’Università: il ministro Gaetano Manfredi ha di recente reso note alcune novità che riguardano il mondo degli atenei italiani. Su tre linee verte questo suo aggiornamento: ripresa delle università in due fasi, novità sull’anno accademico attualmente in corso e borse di specializzazione per chi è studente di medicina. Vediamole di seguito.

Università: novità su anno accademico, ripresa e borse di specializzazione per medicina

La ripresa degli atenei, come abbiamo detto sopra, consiste in 2 fasi. Una prima prevede che le attività individuali di ricerca si faranno in presenza, mentre per le lezioni si continuerà con la didattica online.

La seconda fase prevede il rientro presso gli atenei tenendo contro della dimensione degli stessi e di conseguenza di tutti coloro che la frequentano.

Quindi, un’università più grande attuerà un piano di apertura diverso rispetto a quelle più piccole e medie.

Per quanto riguarda le borse di specializzazione per gli studenti di medicina è previsto un aumento: agli già presenti 9 mila euro si pensa di aggiungerne altri 5, così da permettere a più medici specializzati di accedere soprattutto nelle aree più critiche.

Passiamo, infine, alla modifica apportata all’anno accademico: esso non è terminato a marzo, come di consueto, ma terminerà a giugno 2020.

Sicuramente un respiro di sollievo in più per tutti coloro che rischiavano di essere fuori corso e di affrontare anche le conseguenze economiche.

Secondo alcune voci di corridoio, la riapertura dell’università italiana potrebbe esserci nel giorno 15 giugno, ma è ancora tutto da vedere.

