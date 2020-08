Google ha lanciato la propria Università online, offrendo un percorso di laurea valido a tutti gli effetti, ma della durata di soli sei mesi. Prezzi di iscrizione accessibili e corsi online sulle professioni più richieste del mondo digitale.

Google lancia la sua Università

I responsabili del progetto hanno fatto sapere che l’attestato di laurea rilasciato dall’università di Google avrà lo stesso valore di una qualsiasi laurea triennale. I corsi saranno basati sui Google Career Certificates e guarderanno a tutti quegli studenti interessati a laurearsi nelle professioni che attualmente sono più richieste nel mondo digitale. La laurea sarà temporalmente molto più breve di quelle tradizionali, durando solamente sei mesi. Anche i costi saranno notevolmente più contenuto, aggirandosi intorno ai 300 dollari.

L’obiettivo è guardare in modo concorrenziale al mondo universitario americano, proponendo una soluzione innovativa ai coriacei modelli di istruzione secondaria superiore. Al termine del corso, lo studente si sottoporrà ad un test di verifica con cui Google potrà accertare le competenze realmente acquisite. Secondo il colosso digitale attraverso la propria università qualsiasi neo-laureato potrà immediatamente entrare nel mondo del lavoro.

Come funzionerà

L’idea è proporre un nuovo modello di Università, con un programma di istruzione mirato a determinati settori dell’industria digitale e con corso professionalizzanti. Con il proprio corso di studi Mountain View si dice pronta a formare figure di alto livello pronte per il mondo digitale. Fra gli sbocchi professionali spiccano, infatti, il project manager, lo specialista per il supporto IT, l’analista dati e il designer di interfacce grafiche.

Non è stato ancora ufficializzato quando saranno disponibili i corsi, sebbene l’azienda abbia fatto sapere che partiranno verosimilmente a ottobre, in America. Non sono mancate, tuttavia, polemiche e perplessità. La prima grande paura è che la laurea di Google venga considerata di serie B, quindi non alla stregua degli altri titoli. La seconda preoccupazione che sembra affliggere gli studenti americani è come sarà possibile apprendere in soli sei mesi nozioni che nei normali Atenei vengono spiegate in anni di studio.

