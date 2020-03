Uno studio mostra che le auto elettriche producono meno CO2 di quelle a benzina

Le auto elettriche producono meno CO2 durante la loro vita rispetto alle loro controparti a benzina. La notizia è stata confermata da un nuovo studio. In passato alcuni esperti avevano avanzato il sospetto che le auto elettriche non fossero poi così rispettose dell’ambiente come generalmente percepito, a seconda dei processi di produzione dei veicoli e dei metodi di generazione dell’elettricità.

Tuttavia, una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature Sustainability ha confrontato le emissioni delle auto elettriche e delle pompe di calore elettriche con quelle delle auto a benzina e delle caldaie a gas. Lo studio mostra che le prime producono emissioni di CO2 inferiori durante l’intero ciclo di vita rispetto alle auto a benzina e alle caldaie a gas, sia nei singoli paesi che a livello globale.

I ricercatori delle università di Cambridge, Exeter e Nijmegen hanno dimostrato che nel 95% dei paesi le auto elettriche e le pompe di riscaldamento sono più pulite delle auto a benzina e delle caldaie a gas. L’altro cinque percento sono paesi che dipendono ancora fortemente dal carbone per la produzione di elettricità, come la Polonia.

Al contrario, le auto elettriche creano un risparmio di CO2 fino al 70% nei paesi che dipendono meno dai combustibili fossili per generare elettricità, come Svezia e Francia. Nel Regno Unito, il risparmio di CO2 dei veicoli elettrici è di circa il 30%, ma aumenterà man mano che l’energia elettrica deriverà da fonti rinnovabili.

Il dott. Iain Staffell dell’Imperial College di Londra ha commentato: “I veicoli elettrici hanno un potenziale reale per ridurre la nostra impronta di carbonio e aiutano a soddisfare le nostre ambizioni di carbonio nette zero, nonostante alcune speculazioni su quanto siano veramente pulite.”

