Uno youtuber americano noto come “Chikichu” ha voluto dimostrare cosa succede se un guidatore lascia una Tesla in esecuzione con il pilota automatico attivo. Naturalmente, si tratta di un’infrazione molto grave, quindi non dovrebbe essere eseguita in nessuna circostanza per motivi di sicurezza. ‘Chikichu’ abbandona la sua Tesla a una velocità molto bassa, ma per poter partire senza che l’auto invii il segnale di allarme, deve farlo attraverso il finestrino. Poco dopo essere uscito dall’abitacolo, un’auto lo sorpassa mentre corre vicino al suo veicolo che è ancora in moto grazie al pilota automatico.

Tesla ha creato il suo sistema di pilota automatico per ravvivare e facilitare il comfort del conducente mentre il guidatore è in macchina. Il sistema rileva se il conducente tenta di lasciare il veicolo in funzione, come mostra il video. Quando lo youtuber si toglie la cintura, l’allarme si attiva e quando tenta di aprire la portiera, l’auto si ferma.

Tuttavia, è possibile lasciare Tesla in esecuzione con l’autopilota attivato. Per fare questo, bisogna uscire dal finestrino della macchina con la cintura del guidatore inserita per ingannare il sistema. Non è un compito facile. Inoltre si tratta di una totale incoscienza, come evidenziato nel video perché pochi secondi dopo un’altra macchina passa vicino a questo youtuber. Lo riconosce lui stesso, ma sostiene che stava andando molto lentamente: circa 12 miglia all’ora prima di uscire dal finestrino.

