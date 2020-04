Uova di Pasqua, vietata la vendita in Inghilterra: ecco perché

In tempi di emergenza da Covid-19 può succedere anche quello che vi stiamo per raccontare. In parecchi supermercati britannici è stata vietato dalla Polizia la vendita di uova di Pasqua; il motivo è perché non sono ritenuti beni di prima necessità.

Uova di Pasqua: vietata la vendita in alcuni supermercati britannici

La vendita delle uova di Pasqua in Inghilterra è stata vietata dalla Polizia in quante ritenute beni non essenziali. Peccato per molti cittadini britannici, non solo colpiti come tutto il mondo dall’emergenza Covid-19, ma ora anche senza cioccolata e uova per queste prossime festività e accontentare i propri figli sull’evento pasquale.

Ci sono delle testimonianze molto toccanti di vari commercianti a cui gli è stato ordinato di togliere dagli scaffali per la vendita tutti i prodotti che non rientravano nella categoria di prima necessità da parte delle forze dell’ordine e agenti sanitari.

Il Governo britannico non ha dato ancora nessuna direttiva specifica al riguardo sui prodotti specifici che si potranno vendere e quelli da non poter vendere. Ma la Polizia britannica si è sentita autorizzata a decidere e in modo troppo zelante, a prendere dei provvedimenti imponendo questo divieto a tutti i mini-market, supermercati e off-licence.

Questa posizione del Governo con questo decreto non è stata presa bene, tanto che la UK Association of Convenience Stores, l’ha ritenuta un’applicazione troppo zelante con un’interpretazione errata delle regole e l’amministratore delegato aggiunge: “Il Governo ha definito quali negozi possono rimanere aperti, e questo include i negozi di alimentari e le edicole. Non c’è una definizione governativa di quali prodotti possono essere venduti all’interno di quei negozi”.

Secondo questa normativa, le uova di Pasqua possono essere vendute legalmente nei negozi in quanto non considerato un prodotto essenziale.

Quali sono le misure attuate in Inghilterra

Le misure attuate in Inghilterra all’emergenza Covid-19 sono quelle per ogni componente di poter uscire un’ora al giorno per svolgere esercizio fisico all’aperto, fare la spesa o in farmacia.

Alcuni genitori in Inghilterra, ma questo è capitato anche a Roma, si sono lamentati in quanto costretti a lasciare i bambini fuori le attività commerciali prima di entrare.

In Inghilterra si sta pensando di, come succede già in Groenlandia, evitare la vendita di alcolici; questo per cercare di evitare il fenomeno delle violenze domestiche.

