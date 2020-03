Uova e colesterolo: il loro effetto e quante se ne possono mangiare

Ci sono delle ricerche scientifiche che dimostrano come le uova, se non si esagera, non sono pericolose per il colesterolo. Tenere sotto controllo i valori del colesterolo è buona cosa, significa mantenere una buona salute cardiovascolare. Tra le attenzioni da fare c’è quella di moderare l’assunzione delle uova, in particolare dei tuorli.

Uova e colesterolo: il loro rapporto e i consigli

Come detto prima, la parte pericolosa dell’uovo è il tuorlo, nell’albume si concentrano le proteine. Per capire qual è il giusto consumo delle uova in rapporto al colesterolo, sono stati fatti degli studi in America. Lo studio è stato focalizzato sulla somministrazione di un uovo intero al giorno, i risultati dopo 12 settimane hanno dato un aumento dei livelli di colesterolo buono HDL e della resistenza insulinica.

Da tenere presente che l’assunzione di uova sui livelli di colesterolo, può essere diversa ad ogni singolo individuo. Inutile dire che piccoli aumenti del colesterolo totale e di quello cattivo LDL non danno molti motivi di preoccupazione.

Per quanto riguarda la quantità delle uova da poter consumare in una giornata, si è arrivato a dire che per un soggetto sano si può arrivare fino a tre uova al giorno. Ma da come abbiamo detto prima, ogni individuo fa capo a se, quindi la cosa migliore, in base anche alla vostra salute, chiedere consiglio al vostro medico curante.

In particolare l’uovo risulta essere un alimento facile e veloce da preparare, con costi bassi e con tanti modi di poterlo gustare. Può essere consumato a pranzo, a cena, addirittura c’è chi lo usa a colazione o addirittura a merenda.

Si può prenderlo fresco, attenzione alla provenienza, si può farlo bollito all’insalata, alla coque, oppure fare una bella frittata accompagnata da un bel piatto di verdure, può essere un’ottima idea consumarlo come un secondo molto salutare.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube