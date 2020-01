Uova, ecco 4 modi facili e veloci per cucinarli

Le uova piacciono a tutti, grandi e piccoli, sono tanti i modi di come si possono cucinare, anche in considerazione del fatto che vengono ritenuti nutrienti anche se c’è qualcuno li teme per il colesterolo. L’uovo viene utilizzato in diversi modi, in cucina ed è importante sapere che contengono ferro, zinco, proteine, grassi buoni, ottimo nelle diete. Molto utilizzati nelle nostre cucine le uova possono essere usati per fare una bella e famosa carbonara, un fresco antipasto, come secondo, alcuni ci fanno merenda o per fare degli ottimi dolci.

Andiamo a vedere i 4 modi di fare le uova più tipici della nostra tradizione

UOVA STRAPAZZATE: semplice e veloce da fare, spesso lo si mette sul pane abbrustolito o accompagnato al salmone o al bacon. La sua preparazione consiste nello sbattere le uova e aggiungere del latte, sale e pepe. Si mette il tutto a cuocere in padella e così poi iniziamo a strapazzare le uova fino a quando non diventi il tutto grumoso.

UOVA SODE: bisogna mettere le uova in un pentolino con acqua fredda, una volta bollita l’acqua bisogna lasciarle cuocere per 10 minuti. Dopo le si può condire e mangiare come meglio si vuole.

UOVA IN CAMICIA: fare l’uovo in camicia non è cosa semplice, spesso è stata data come prova a Masterchef, e non tutti sono stati bravi a farlo. La pentola deve essere larga e colma di acqua, aggiungere sale grosso e facciamola bollire. A questo punto creiamo un vortice aiutandoci con un mestolo, versiamo un pò di aceto e buttiamoci l’uovo dentro, bisogna farlo cuocere per due minuti e l’uovo sarà pronto per essere mangiato.

UOVO BAZZOTTO: somiglia quasi ad un uovo sodo, il tempo di cottura varia tra i 5 e i 7 minuti, così che il tuorlo rimane morbido e l’albume risulta cotto; ottimo gustarlo sul pane tostato, anche qui si può aggiungere bacon, salmone o con un suggestivo sapore di avocado.

