Siamo nella fase 2 dell’emergenza da Coronavirus, e siamo un po’ più liberi di uscire, ed è per questo che dobbiamo fare attenzione quando si va a fare la spesa. In giro si possono trovare dei prodotti che sono in allerta ma noi non lo sappiamo, in questo caso dobbiamo fare attenzione alle uova, andiamo a vedere oggi di cosa stiamo parlando.

Possibile salmonella nelle uova vendute da Auchan e Carrefour, ecco i lotti

C’è un’allerta UE in varie uova commercializzate da Auchan e Carrefour, il motivo del richiamo è la possibile presenza di salmonella. Questi prodotti sono venduti in Francia, ma le possibilità che siano in giro per l’Italia sono alte.

Attenzione a non consumarle, potrebbero portare a disturbi gastrointestinali come vomito, diarrea, dolori addominali e febbre, il prodotto è stato ritirato dalla vendita.

Il prodotto in questione è: Uova Auchan – Uova in guscio nelle scatole x6, x10, x12 e x20, e la data di consumo consigliata va dal 27 aprile al 14 maggio 2020. Il codice scritto sulle uova è 3FRMDB08, il numero di imballaggio sulla confezione è FR 32 066 020.

Per quanto riguarda invece il prodotto in allerta ai supermercati Carrefour abbiamo: la confezione interessata è quella da 30 pezzi, codice a barre 3282071573172, la data di consumo consigliata è dall’8 maggio al 10 maggio, il codice sulle uova è 3FRMDB08, il numero di imballagggio sulla confezione è FR 32 066 020.

Uova fresche Carrefour con etichetta bianca in confezioni da 10 pezzi, codice a barre 3560070392742, e da 30 pezzi codice a barre 3560070432080, per tutte, la data di scadenza è il 14 maggio.

Si prega i signori consumatori di non consumare assolutamente il prodotto e portarlo dove è stato acquistato. Vi sarà cambiato con un altro prodotto o rimborsata l’intera cifra, non necessita di scontrino fiscale.

In caso di sintomi citati in precedenza, chiamare il proprio medico, il periodo di incubazione può variare dalle 6 ore fino ad arrivare alle 72 ore.

