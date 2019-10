Valore 100 lire del 1955, 50 lire del 1956, 10 lire del 1954, 5 lire del 1954, 1955, 1956 e a chi rivolgersi

Premettendo a tutti coloro che ci scrivono su Whatsapp che non acquistiamo nè vendiamo monte antiche e rare e che i nostri articoli sono solo a titolo di consulenza, andiamo a vedere il valore di alcune lire italiane degli anni 50 dietro richiesta di diversi lettori.

Valore lire anni 50

I nostri lettori ci hanno chiesto:

Buona sera ho tre monete da 100 lire del 1955 …….20monete da 5 lire del1954……5 monete da 5 lire del 1955 …….una moneta da 50 lire del 1956 e una moneta da 10 lire del 1954 a Chi mi potrei rivolgermi per venderle sono di Palermo Salve mi chiamo marco e volevo sapere a chi rivolgermi per vendere le monete da 2 euro che valgono una fortuna Ciao ho letto un annuncio su google x quanto riguarda le monete rare da 2 euro, e c’era anche questo numero.io ne possiedo varie, tu sapresti indicarmi qualcuno bravo x poter farle valutare?

Innanzitutto è bene chiarire che per far valutare le vostre vecchie lire il posto più adatto è un negozio di numismatica. Tali negozi si trovano in tutta Italia e per trovarli basta avviare una ricerca su Google scrivendo “negozio numismatica” aggiungendo il nome della città che vi interessa. Nei negozi di numismatica oltre a trovare un esperto che possa valutare il prezzo delle vostre monete potreste trovare anche degli acquirenti interessati.

Per dare, invece, un’informazione preliminare al nostro lettore che ci elenca le monete in suo possesso possiamo dire che:

100 lire 1955: le 100 lire con Minerva sono state coniate per la prima volta nel 1955. Se la moneta posseduta è fior di conio (mai toccata da nessuno) il suo valore potrebbe aggirarsi tra i 700 e i 1000 euro. Se lo stato di conservazione è molto molto buono il valore è di circa 75 euro.

50 lire del 1956: le 50 lire del 1956 non sono rarissime e il valore di una moneta fior di conio è sui 100 euro, mentre se la moneta è in buono stato non supera i 4 euro.

Le 10 lire del 1954 se fior ci conio possono valere tra i 70 e i 90 euro.

5 lire 1954: nel 1954 sono stati coniate 436milioni di esemplari di questa moneta (le 5 lire con il delfino, per intenderci) e proprio quest’anno è considerato come quello più comune. Il valore della moneta fior di conio è di 15 euro, se e in buone condizioni di circa 7 euro.

5 lire 1955: per le monete del 1955 anno molto comune lo stesso, il valore è di 8 euro fior di conio e di 4 euro se in buone condizioni.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062