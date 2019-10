Valore 1000 lire di carta, di 100, 50 e 10 lire del 1955 e del 1956, video dei 2 euro che valgono.

Continuano ad arrivarci sul nostro contatto Whatsapp moltissimi messaggi di lettori che vorrebbero sapere come valutare le proprie monete antiche o le monete da 2 euro che, in teoria, potrebbero valere un paio di migliaia di euro. Non siamo in grado di valutare ogni singola moneta, anche perchè il nostro lavoro è quello di divulgare le notizie e di fare consulenza, non siamo numismatici. Ci limitiamo, insomma, a dare dei consigli in materia monete.

Valore monete e banconote

Diversi lettori ci hanno scritto:

Ho un mille lire di carta con Giuseppe Verdi e la scala di Milano sul retro quanto può valere rispondi per favore . Salve, mi chiedevo. Leggendo su internet, che alcune monete della lira valgono qualcosina, ho visto che a casa di mia madre, conservate tante monete sia stranieri che italiane. Osservando bene ci sono monete degli anni 55, 56 come 100, 50 lire e vari da 10.. Vorrei sapere il valore. Potrei farle qualche foto. Ho visto il suo numero e così vi ho scritto Buon pomeriggio, vorrei qualche consiglio per quanto riguarda le monete da 2€, ne ho un bel po’, ma non so i pezzi che possono valere una fortuna. Vivo in Calabria e negozi di numismatica qui’ non ce ne sono. Esiste qualche video dei pezzi che valgono?

Cerchiamo di rispondere ai nostri lettori

1)Le banconote da 1000 lire con Giuseppe Verdi, di cui esistono diverse serie, non hanno un valore molto alto. Quelle con la scala di Milano sul retro, poi, sono le più recenti di quelle con Giuseppe Verdi e il valore di una banconota ben tenuta varia dai 4 ai 9 euro.

2)Il 1955 è stato il primo anno di coniazione delle 100 lire con Minerva. Se la moneta posseduta è fior di conio (mai toccata da nessuno) il suo valore potrebbe aggirarsi tra i 700 e i 1000 euro.

Se lo stato di conservazione è molto molto buono il valore è di circa 75 euro.

Per le 100 lire del 1956 il valore è molto basso essendone state coniate molte. Per una moneta in buono stato il valore potrebbe aggirarsi sui 10 euro.

Le 50 lire del 1955 non sono rarissime e il valore di una moneta fior di conio è sui 100 euro, mentre se la moneta è in buono stato non supera i 4 euro.

Per il 1956 stesso discorso, le 50 lire infatti, in questi due anni sono state coniate in gran numero e, di conseguenza, ce ne sono in circolazione ancora moltissime.

Le 10 lire, con l’eccezione di quelle del 1954, non hanno un grosso valore numismatico: la moneta del 1955 se fior di conio ha un valore che si aggira tra i 15 e i 20 euro.

3)Può consultare questo video in cui vedere quali sono le monete da 2 euro che possono avere un valore.

