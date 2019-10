Valore banconote lire: quali sono le annate in cui valgono di più?

Torniamo a parlare del valore che possono avere i soldi antichi e, nello specifico questa volta parleremo delle banconote. Premetto, come faccio in ogni mio articolo, che notizieora.it non si occupa della compravendita di banconote e monete antiche ma si sta spendendo, in questo periodo, solo in articoli di consulenza per i lettori che ci chiedono consigli su come comportarsi se in possesso di monete o banconote di valore.

Valore banconote o monete

Due nostri lettori ci scrivono:

Buonasera, x cortesia potreste,delucidami il valore di alcune banconote totalmente fior di stampa….500 lire serie A 02 Minerva, mille lire Montessori serie SA- D mille lire M.Polo serie EF-T /SB-B poi duemila lire serie UA-A /AA-A ……nel ringraziarvi porgo saluti e possibilmente se il contatto avviene tramite wats ,grazie Mario Cifone ! Buona sera le mie 5€ ci sono due lettere iniziali ZB016345 e normale

Per rispondere ai nostri lettori:

1)500 lire italiane con Minerva non ne esistono, esistono però, e si tratta dell’ultima banconota che ha preceduto la moneta bimetalliza da 500 lire, quelle con Mercurio (per intenderci la banconota verdina con la testa di Mercurio sulla destra) stampata dal 1974 al 1979, fu sostituita nel 1982 dalla moneta da 500 lire in due metalli. Il valore di questa banconota, se in buone condizioni, varia tra i 70 e i 100 euro.

Delle banconote da 1000 lire, sia con Maria Montessori che con Marco Polo non mi indica la data della stampa, in ogni caso della banconota da 1000 lire con Montessori quella con valore più alto è del1995, firmata da Fazio e Speziali che ha nel numero di serie come prime cifre XC A: in questo solo caso il valore fior di conio è di 220 euro. Le banconote con la Montessori che hanno un valore che supera i 100 euro, in ogni caso hanno sempre il numero di serie che inizia per X. In tutti gli altri casi il valore è tra i 3 e i 5 euro.

Anche nel caso della banconota con Marco Polo con numero di serie che inizia per X il valore si aggira sui 200 euro, in tutti gli altri casi varia tra i 3 e i 6 euro.

2) I 5 euro che possono valere a livello numismatico sono quelli il cui numero di serie inizia con la lettera S o che hanno un numero di serie particolare (ad esempio cinque cifre uguali, quelle che il numero di serie risulta uguale in qualsiasi senso viene letto, banconote che abbiano almeno quattro numeri consecutivi, banconote poker, che abbiano quattro numeri uguali e infine quelle che abbiano il numero di serie composto solo da 0, 1 e 2).

