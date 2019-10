Vasco NonStop live 2020 aggiornamento: a breve le prevendite

Questo messaggio farebbe pensare che a breve inizieranno le prevendite per quanto riguarda il Tour che Vasco Rossi terrà nel 2020. Qualche ora fa dalla redazione del fan club di Vasco Rossi, e precisamente nell’area Riservata del sito ufficiale dell’artista, è stato pubblicato un messaggio che ha messo in fibrillazione tutti i suoi fan. Il messaggio era molto preciso e invitante: consiglio dalla redazione, a tutti i fan di Vasco Rossi rinnovate subito l’abbonamento per l’anno 2020, e se non volete avere sorprese, anche per l’anno 2021.

Perché è stato fatto questo invito così urgente?

È importante fare l’abbonamento, in generale, ai fan club degli artisti, perché da diversi anni avere l’abbonamento al fan club consente ai soci di acquistare i biglietti di concerti in prelazione, e non è una cosa da poco, e quindi il tutto farebbe presagire che la data e l’inizio delle prevendite, non siano così lontano.

Bisogna ricordare che l’anno 2020 per Vasco sarà l’anno dei Festival, infatti proprio a proposito di questo, nel programma del 2020 c’è già una certezza, la partecipazione di Vasco Rossi al Firenze Rocks, probabile il 13 giugno 2020.

Le altre città che sono oggetto di certezza/mistero sono Milano, Roma e Napoli, dove il cantante manca da molto. Un luogo storico che viene dato nei 6 concerti di Vasco sicuri, è Imola.

Vasco Rossi: il NonStopLive continuerà nel 2020, ecco in quali città

