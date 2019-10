Vasco Nonstop Live 2020: ecco tutte le possibili date

Vasco Rossi non si ferma più, già si pensa ai suoi concerti del 2020, e dopo aver vissuto un tour da grande protagonista come lo è sempre stato, nel 2018 e aver replicato con una storica residency a San Siro e una doppietta eccezionale a Cagliari nel 2019, il rocker di Zocca ha ufficializzato che nel 2020 il VascoNonstop proseguirà anche nel 2020, un annuncio che mette già molta fibrillazione dei suoi fans a caccia già dei biglietti.

Vasco Rossi Tour 2020, le probabili destinazioni dei concerti

Per ora date ufficiali non c’è ne sono, ma già trapelano le possibili destinazioni del Tour 2020, durante una sua intervista l’artista ha confermato di voler partecipare ad alcuni festival rock, e per i bene informati il primo evento ufficializzato dovrebbe essere il Firenze Rocks 2020.

Poi, sempre per i bene informati, ci dovrebbe essere un clamoroso ritorno del cantante ad Imola, sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, poi di nuovo un clamoroso ritorno di nuovo a Milano.

È difficile avere certezze perché manca ancora un po’ di tempo all’ufficialità, ma sempre per le persone vicino a Vasco, si parla di città come Napoli e Bologna, non toccate negli ultimi anni dal cantante, ma per il momento è davvero difficile fare previsioni precise, mancano tantissimi mesi al Tour 2020 e tempo per annunciarlo ce ne sarà.

Vasco Rossi: il NonStopLive continuerà nel 2020, ecco in quali città

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062