Vasco Rossi: da giovedì 21 novembre in vendita i biglietti del Tour 2020

È arrivato il momento, dal 21 novembre saranno disponibili, per ora solo per gli iscritti al fan club ufficiale, i biglietti del Non Stop Live Festival, lo annuncia lo stesso Vasco con un suo post e subito fa incetta di like, commenti e condivisioni. Ormai il suo video dell’ultimo pezzo Se ti potessi dire si appresta a superare quattro milioni di visualizzazioni e fa crescere ancora di più la grande attesa della vendita dei biglietti.

Vasco Rossi: quale saranno i luoghi e le date ufficiali del Tour

L’estate del 2020 in via tutta eccezionale sarà per Vasco Rossi festival rock, il cantante ha scelto di partecipare a quattro delle principali manifestazioni in Italia:

1)10 giugno 2020 alla Visarno Arena per Firenze Rocks;

2)15 giugno 2020 concerto di chiusura degli i-Days al Mind Milano Innovation District;

3)19 giugno nella capitale per Rock in Roma al Circo Massimo;

4)26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ad Imola.

Sul sito ufficiale della Rockstar è stato annunciato che il 25, 26 e 27 novembre nel cinema sarà proiettato il Music Film di Pepsy Romanoff, un vero e proprio viaggio attraverso gli ultimi due Tour, quelli da giugno 2018 a giugno 2019, che hanno permesso a Vasco Rossi di stracciare tutti i record arrivando a portare negli stadi italiani 900mila spettatori.

Vasco Rossi Tour 2020: ecco le prime date dei concerti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook – Twitter – Gnews – Telegram – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su WhatsApp al nuovo numero 3516559380 - inserisci questo numero in rubrica e inviaci il seguente messaggio tramite WhatsApp: "notizie", ti risponderemo il prima possibile.