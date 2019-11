Vasco Rossi: il suo film manda in delirio i fans

Il film di Vasco Rossi con il titolo Vasco NonStop Live, proiettato in 315 sale in tutta Italia, che sarà ancora nelle sale oggi e domani dove racconta la sua vita sia come privato, sia con il rapporto con il suo pubblico, i suoi concerti con i fans in delirio, 23 telecamere rivolte verso il palco, due ore e dieci di adrenalina pura.

Il film Vasco NonStop Live, un delirio

Questo film è un successo, va a racchiudere la storia dei due Tour del 2018 e del 2019 raggruppando complessivamente 900mila spettatori in un totale di 17 concerti consacrandolo il re degli stadi per due anni consecutivi.

Il film diretto da Pepsy Romanoff ha raggruppato suoni, parole, colori ed immagini nei momenti più emozionanti e significativi del concerto, risultato poi dalle immagini ruvido con una durata superiore alle due ore. Si è voluto far vedere e sapere tutte le curiosità di un concerto, ad esempio come nascono le scalette trovando il pieno accordo di tutti i musicisti che compongono il palco.

Vasco Rossi è la star del film, l’attore protagonista, il regista ci racconta e ci fa vedere la preparazione del concerto e delle canzoni fin dallo studio di registrazione fino alla totale esplosione che il cantante mette in scena sul palco.

Per preparare questo film sono stati impiegati un team con più di 40 professionisti tutti giovani, ma tutti preparatissimi. Intanto per quanto riguarda i nuovi concerti attesi nei principali festival, è stata raggiunta già la quota di 250mila biglietti venduti, e le tappe da 4 già sono dovute diventare 5 in quanto al Circo Massimo a Roma si è dovuta aggiungere un’altra data perché già è stato raggiunto il sold-out per il 19 giugno, si replica il 20 giugno.

Vasco Rossi: si inizia il 10 giugno da Firenze, ecco i prezzi

