Vasco Rossi: si inizia il 10 giugno da Firenze, ecco i prezzi

Inizia il 10 giugno a Firenze il Non stop Festival 2020 alla Visarno Arena, per poi continuare il 15 giugno a Milano, poi il doppio concerto a Roma al Circo Massimo il 19 e 20 giugno per poi chiudere ad Imola il 26 giugno.

Non solo il Tour che inizia il 10 giugno

Intanto, arriva proiettato nei cinema UCI dal 25 al 27 novembre il Vasco Non Stop Live, praticamente i passati Tour di Vasco del 2018 e 2019 riuniti in un film ideato e curato da Pepsy Romanoff.

I biglietti per Firenze

I biglietti per poter seguire Vasco Rossi sono nominali e son già in vendita da pochi giorni al prezzo di euro 74,95. Il fatto che i biglietti siano nominativi, cioè ci sarà scritto nome e cognome sopra e non se ne potranno acquistare più di uno a persona, fa parte della nuova normativa andata in vigore dal primo luglio per quanto riguarda il combattere l’anti-bagarinaggio, e comprende tutti gli spettacoli che abbiamo come spettatori un numero superiore ai 5000 presenti.

Altra novità, e non è da sottovalutare, che all’ingresso verranno chiesti i documenti di riconoscimento per verificare la correttezza della corrispondenza tra il nominativo scritto sul biglietto e la persona presente in quel momento pronta per entrare. Sarà possibile cambiare o rivendere il biglietto presentandosi solo presso le biglietterie ufficiali.

Vasco Rossi: da giovedì 21 novembre in vendita i biglietti del Tour 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube